Ошибка Штайнмайера: президент Германии признал неудачу в отношениях с Россией

Немецкий политик заявил, что его поддержка российского газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер покаялся за ошибки в своей политике по отношению к Российской Федерации и признал неудачу в попытке интегрировать Россию в структуру европейской безопасности.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Штайнмайер заявил, что его поддержка российского газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.

"Мы держались мостов, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", — сказал он.

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Президент Германии также заявил, что ответственность за войну несет российский президент Путин, но это "не значит, что нам не нужно переосмысливать вещи, где мы совершили ошибки".

“Нам не удалось создать общий европейский дом, в который входит и Россия. Мы провалили попытку интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности", – подчеркнул Штайнмайер.

Он объяснил, что в своих политических оценках Путина он не мог предположить, что хозяин Кремля согласится на полное экономическое, политическое и моральное разорение своей страны из-за собственного имперского безумия.

"Я ошибался, как и другие", - подчеркнул федеральный президент, отметив, что с Россией под руководством Путина "не будет возвращения к довоенному статус-кво".

Напомним, Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ в ответ на массовые убийства россиянами украинцев в Буче. Российские сотрудники должны покинуть страну в течение 5 дней.

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