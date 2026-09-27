Ошибка стоила 140 миллионов: в США ликвидируют худший экологический проект в истории

Риф Осборн реконстукция ИИ / © Фото из открытых источников

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У побережья американского штата Флорида водолазы продолжают беспрецедентную многолетнюю операцию по извлечению огромного количества автомобильных шин со дна Атлантического океана. В семидесятых годах прошлого века местные власти сознательно затопили около двух миллионов резиновых покрышек, чтобы создать искусственный риф и увеличить популяцию морских жителей.

О колоссальных расходах на ликвидацию последствий этой серьезной экологической ошибки пишет Daily Galaxy.

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Провал амбициозного проекта

Полвека назад американские чиновники искали дешевый способ улучшить экосистему и в то же время решить неотложную проблему утилизации огромного количества резиновых отходов на суше. Связанные пластиковыми хомутами и металлическими скобами покрышки массово сбрасывали в воду в надежде на быстрое образование новой комфортной среды для рыб.

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"Со временем металлические крепления заржавели, а пластиковые ремни разорвались, позволив течениям и штормам разбрасывать шины на огромные расстояния", - отмечают авторы публикации.

Сложный процесс очистки

Свободное перемещение резиновых изделий по морскому дну привело к серьезному повреждению соседних природных рифов и массовой гибели уникальных живых кораллов. Начиная с двухтысячных лет, к очистке акватории привлекали военных и коммерческих подрядчиков, которым удалось успешно поднять более шестисот тысяч разбросанных шин.

«По оценкам специалистов, стоимость изъятия каждой покрышки сейчас составляет около тридцати долларов, и эта изнурительная работа становится все дороже», — говорится в статье.

Многомиллионные расходы штата

Актуальные гидролокационные исследования показали, что остатки искусственного рифа рассеялись на площади более двух тысяч гектаров вдоль восьми километров береговой линии. Согласно новому утвержденному плану, полная очистка территории продлится еще не менее четырнадцати лет и обойдется налогоплательщикам почти в сто сорок миллионов долларов.

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«Ирония состоит в том, что водолазы теперь вынуждены осторожно отскребать новые кораллы от старых шин перед их поднятием на поверхность», — заключают обозреватели.

Искусственные рифы и уязвимость морских экосистем - последние новости

Идея создавать искусственные рифы сама по себе не нова: такие конструкции используют, чтобы сформировать новые места для существования морских организмов. Например, возле Кинбурнской косы в свое время создали искусственный риф из раковин устриц — материал поместили на морское дно, чтобы на нем могли поселяться моллюски и другие организмы.

В то же время, даже природные коралловые экосистемы остаются чрезвычайно уязвимыми к человеческому влиянию. Исследователи установили, что микропластик накапливается вблизи коралловых рифов и может представлять для них угрозу: в частности, в Средиземном море обнаружили рекордную концентрацию микропластика в пределах морского заповедника у испанского побережья.

Другой пример показывает, как быстро загрязнение может сказываться на обитателях моря. После попадания подсолнечного масла в Черное море в Одесской области специалисты зафиксировали массовую гибель крабов , а площадь загрязнения в районе Тузловских лиманов достигла около 10 тысяч квадратных метров.

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