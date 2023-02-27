Ошибка туриста с ужином обошлась ему дороже, чем весь отпуск на Бали

Во время ужина с друзьями мужчина ошибочно заказал бутылку вина за 2000 долларов.

Австралийский отдыхающий во время посещения Индонезии устроил в ресторане праздничный ужин для друзей по случаю своего дня рождения. Он заказал бутылку вина, за которую в конечном итоге заплатил больше, чем стоило все его путешествие по Бали.

Об этом пишет Ladbible.

Мужчина заказал бутылку белого вина Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet, что, как он думал, стоит 170 австралийских долларов (в индонезийских рупиях цена составляла бы 1,7 миллиона).

Однако официант во время заказа переспросил гостя, уверен ли он в заказе?

"Я еще и обиделся на него: неужели я не могу заплатить 170 долларов за бутылку вина!?" – рассказал турист.

Он ничего не заподозрил и тогда, когда к его компании подошел шеф-повар ресторана и лично поздравил гостей.

"Я подумал, какой хороший ресторан и приветливый персонал!" — вспомнил отдыхающий.

Однако на следующий день мужчина проверил свой счет и обнаружил, что потратил на вино более 2000 долларов.

На самом деле бутылка обошлась ему примерно в 1700 австралийских долларов (42 089 грн)

"Этот ужин оказался дороже всего моего отпуска", — пожаловался. отдыхающий.

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