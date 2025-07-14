Ошибка врачей едва не стоила жизни женщине во время отпуска: что случилось (фото)

Моли Морган / © LADbible

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22-летняя жительница Уэльса Моли Морган во время отпуска в Анталии пережила два приступа судорог, но ей поставили ложный диагноз теплового удара, тогда как на самом деле это была опухоль мозга.

Об этом пишет LADbible.

Моли вместе с парнем Олли Хиггинсом провела неделю в Анталии. Все шло хорошо, девушка чувствовала себя нормально, только имела незначительные трудности со сном. В день перед вылетом домой пара провела время на солнце, а ночью произошло нечто неожиданное. Около часа ночи Моли пережила первый судорожный приступ, а через двадцать минут — второй. Олли вызвал врача из отеля, и тот заверил, что это обычный тепловой удар из-за высокой температуры, недостатка воды и общего истощения.

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«Было жарко, но не невыносимо — примерно 28-30 градусов. Мы были на солнце целый день, я мало пила воды. Я подумала, что это просто тепловой удар», — вспоминает Моли. Уже на следующий вечер пара улетела домой.

© LADbible

По возвращении девушка рассказала о приступах родным, и ее сестра, которая работает медсестрой, настояла на срочном обследовании. В Royal Shrewsbury Hospital Моли прошла КТ и МРТ. Результаты шокировали: в ее мозге обнаружили опухоль размером 4 сантиметра с левой стороны. «Я была ошеломлена. Не могла поверить, потому что не имела никаких симптомов, чувствовала себя хорошо. У меня всего несколько раз в год бывают мигрени, но я думала, что это нормально», — делится она.

© LADbible

После нескольких дней в больнице на противосудорожных препаратах девушку перевели в специализированный нейрохирургический центр в Royal Stoke University Hospital. Там решили удалять опухоль методом так называемой краниотомии в состоянии сознания. Хирурги объяснили: чтобы не повредить речевые центры мозга, Моли должна быть в сознании и говорить во время операции. Девушка не колебалась: «Я сказала: делайте все, что нужно».

Во время четырехчасовой операции Моли просили повторять слова на валлийском и английском. В зале был даже переводчик на случай, если возникнут сложности. «Были моменты, когда я не могла сказать слово — и они знали: вот участок, который трогать нельзя. Это невероятно. Я помню часть операции, хотя она длилась четыре часа», — говорит она. После процедуры на ее голове осталось 28 металлических скоб, и уже через несколько дней Моли выписали домой.

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Впоследствии медики подтвердили: опухоль была доброкачественной, не раковой. С тех пор Моли прошла два контрольных МРТ-сканирования, еще одно планируется в ближайшее время. Если все будет хорошо, наблюдение будут проводить каждые шесть месяцев.

© LADbible

Сегодня девушка вернулась к привычной жизни — работает на семейной ферме и чувствует себя хорошо. Врачи называют ее восстановление впечатляющим. «Когда тебе говорят, что у тебя опухоль мозга, ты ожидаешь худшего. Но все произошло настолько быстро. Никаких предупреждающих знаков. У меня была только мигрень — и то редко. Я очень благодарна своей сестре: если бы не она, я могла бы и не узнать, что со мной», — признается Моли.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, симптомы опухоли мозга могут быть очень разными и зависят от того, какой именно участок мозга она поражает. Среди самых распространенных — головная боль, судороги, тошнота, рвота, сонливость, изменения личности или памяти, речевые или зрительные нарушения, слабость одной стороны тела. Медики советуют при любых необычных симптомах немедленно обращаться к врачу — как сделала Моли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые в истории медики провели трансплантацию органов от ребенкапосле фиксации смерти головного мозга. Донором стала 4-летняя девочка.

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