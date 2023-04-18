"Ошибочно вернула в его дом": в США мужчина застрелил девушку, которая была в авто

По словам одного из друзей девушки, никто из группы не выходил из автомобиля и не пытался проникнуть в дом Монахана.

В Нью-Йорке американца обвинили в убийстве девушки, которая была в машине, ошибочно въехавшей на его подъездную дорожку.

Об этом пишет BBC Украина.

В полиции сообщили, что 20-летняя Кейлин Гиллис и трое ее друзей заблудились и случайно въехали на подъездную дорожку дома Кевина Монахана в городке Хеврон. Авто развернулось, в то время как из дома вышел 65-летний Кевин Монахан и произвел по меньшей мере два выстрела по машине. Один из шаров попал в Кейлин Гиллис. Девушка не выжила.

"Очень грустный случай. Молодые люди искали дом друга и оказались у дома этого человека, решившего выйти с огнестрельным оружием", — заявил на пресс-конференции шериф округа Вашингтон Джеффри Мерфи.

По словам одного из друзей девушки, никто из группы не выходил из автомобиля и не пытался проникнуть в дом Монахана.

"Совершенно очевидно, что никакой угрозы от автомобиля не было, — сказал шериф Мерфи. — У господина Монахана не было причин ощущать угрозу".

Отмечается, что группа проехала около 10 км в соседний город, прежде чем дозвониться в службу экстренной помощи. Медики не успели спасти девушку.

Монахан "не сотрудничал со следствием и отказался покинуть свое место жительства, чтобы поговорить с полицией", говорится в сообщении офиса шерифа.

Ранее мы сообщали, что вечеринка по случаю дня рождения в США закончилась массовой стрельбой, погибли по меньшей мере шесть детей.

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