"Оскар-2023" и скандал с Шевченковской премией: главные новости ночи 13 марта 2023 года

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Главные новости ночи 13 марта 2023 года:
- "Оскар-2023": лауреатом премии стала скандальная лента о российском "оппозиционере" Навального Читать далее –>
- Скандал с Шевченковской премией 2023: глава комитета награды сдал полномочия Читать далее –>
- Скандал с Шевченковской премией 2023: комитет покинула известная художница Читать далее –>
- "Оскар-2023": лучшим фильмом признали "Все всегда и одновременно" Читать далее –>
- "Оскар-2023": полный список лауреатов нынешней премии Читать далее –>
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