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"Оскар-2023" и скандал с Шевченковской премией: главные новости ночи 13 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4516
Время на прочтение
1 мин
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"Оскар-2023" и скандал с Шевченковской премией: главные новости ночи 13 марта 2023 года

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 марта 2023 года:

  • "Оскар-2023": лауреатом премии стала скандальная лента о российском "оппозиционере" Навального Читать далее –>
  • Скандал с Шевченковской премией 2023: глава комитета награды сдал полномочия Читать далее –>
  • Скандал с Шевченковской премией 2023: комитет покинула известная художница Читать далее –>
  • "Оскар-2023": лучшим фильмом признали "Все всегда и одновременно" Читать далее –>
  • "Оскар-2023": полный список лауреатов нынешней премии Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4516
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