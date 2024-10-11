Оскорбила Путина: в России участник войны с Украиной убил сожительницу на глазах у дочери

В российском городе Астрахань участника войны с Украиной приговорили к 9,5 годам колонии за убийство сожительницы, оскорбившей Путина.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

"Суд приговорил Ивана Полунина к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство экс-партнерши, с которой у мужчины была общая 13-летняя дочь. Она находилась в квартире во время убийства своей матери. Мужчина отвез девочку в гостиницу, после чего вернулся, чтобы расчленить тело и спрятать останки", – говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство произошло из-за того, что во время ссоры женщина стала оскорблять российских военных и Путина. Она сообщила, что у нее украинские корни и много родственников из Украины, а российские военные убивают ее родных. Это, по словам Полунина, спровоцировало его. Он взял нож и нанес женщине несколько ударов.

Смягчающим обстоятельством суд назвал его участие в войне против Украины.

Участник войны с Украиной Иван Полунин / Фото: ASTRA

Ранее Полунин был осужден за преступления, связанные с наркотиками, но получил помилование и в апреле 2023 года отправился на фронт, где получил контузию. В начале 2024 года вернулся домой.

Напомним, ранее издание NYT писало, что Россия вербует заключенных на войну в Украину. В частности, в конце мая была освобождена группа женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. В украинской разведке это подтвердили и отметили, что их количество незначительно.

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