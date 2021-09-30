Ослабление карантина: в жизнь французов вернулись фирменные поцелуи в щечку и объятия

Ослабление карантина: в жизнь французов вернулись фирменные поцелуи в щечку и объятия

Это стало возможным благодаря массовой вакцинации.

Фирменные поцелуи в щечку при встрече вернулись в жизнь французов. Так же возродились объятия и рукопожатия.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 сентября.

Последние полтора года часть людей сознательно отказывалась от традиционных приветствований из-за карантина или страха подхватить коронавирус. Воздержаться от поцелуев советовал и лично президент Эмануэль Макрон.

Теперь же, после массовой вакцинации, ограничения в значительной степени сняты. Поэтому французы возвращают старую добрую привычку. И даже сам Макрона, которого редко увидишь без маски, уже тоже не отказывается от объятий и поцелуев.

Напомним, почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменяют в Швеции. В частности, с 29 сентября в стране больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

Новости мира: в жизни французов вернулись фирменные поцелуи в щечку при встрече

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