Ослабление санкций США в отношении российской нефти: Каллас предостерегла по поводу последствий

Ослабление ослабления санкций США в отношении российской нефти может иметь опасные последствия. Да, государство-агрессорка сможет получить большее финансирование для продолжения войны.

В ЕС призывают усилить давление на Россию

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам 16 марта заявила, что решение США по ослаблению санкций против российской нефти создает опасный прецедент.

По ее словам, в нынешних условиях важно ущемлять финансовые ресурсы России, которые она использует для ведения войны.

«Ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у них было меньше денег на ведение войны, а не больше», — подчеркнула Каллас.

Она также подчеркнула, что международное внимание к ситуации на Ближнем Востоке не должно отвлекать партнеров от поддержки Украины.

Кроме того, руководитель европейской дипломатии сообщила, что во время заседания министров иностранных дел ЕС планирует уделить больше внимания вопросу усиления давления на Россию.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил решение временно отменить ограничения по российской нефти. Он заявил, что может возобновить санкции против российской нефти после стабилизации мирового энергетического рынка. По его словам, важно обеспечить доступность нефти для всего мира.