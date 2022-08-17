Ослепительный пейзаж: в Огайо пара занялась сексом в кабинке смотрового колеса

После наступления темноты в штате Огайо пара влюбленных подверглась любовным утехам в кабине колеса осмотра. Позже их досугом заинтересовались не только прохожие, но и местная полиция.

Об этом пишет издание New York Post.

Как стало известно, 32-летние молодожены купили билеты на колесо обозрения в парке развлечений Cedar Point сразу после наступления темноты. Уже на аттракционе влюбленные не удержались и поддались любовным утехам прямо в кабинке.

В это время за их действиями наблюдали прохожие и другие посетители аттракциона. Две женщины и две девушки в возрасте до 18 лет, сидевшие в смотровой кабинке позади пары, сказали, что все видели, и сообщили об инциденте в полицию.

“Сначала пара отрицала секс во время детского аттракциона и утверждала, что Джонстон просто наклонился, чтобы поднять упавшую пачку сигарет. Позже они признались, что стучали ботинками после того, как узнали, что двое зрителей были несовершеннолетними. Их задержали”, – пишет New York Post.

Влюбленных обвиняют в проступках первой степени, что означает, что им может грозить до 180 дней за решеткой.

Напомним, в центре Дубна пара занялась сексом.

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