Ослепительный пейзаж: в Огайо пара занялась сексом в кабинке смотрового колеса

В штате Огайо пара влюбленных занялась сексом на колесе смотра.
После наступления темноты в штате Огайо пара влюбленных подверглась любовным утехам в кабине колеса осмотра. Позже их досугом заинтересовались не только прохожие, но и местная полиция.
Об этом пишет издание New York Post.
Как стало известно, 32-летние молодожены купили билеты на колесо обозрения в парке развлечений Cedar Point сразу после наступления темноты. Уже на аттракционе влюбленные не удержались и поддались любовным утехам прямо в кабинке.
В это время за их действиями наблюдали прохожие и другие посетители аттракциона. Две женщины и две девушки в возрасте до 18 лет, сидевшие в смотровой кабинке позади пары, сказали, что все видели, и сообщили об инциденте в полицию.
“Сначала пара отрицала секс во время детского аттракциона и утверждала, что Джонстон просто наклонился, чтобы поднять упавшую пачку сигарет. Позже они признались, что стучали ботинками после того, как узнали, что двое зрителей были несовершеннолетними. Их задержали”, – пишет New York Post.
Влюбленных обвиняют в проступках первой степени, что означает, что им может грозить до 180 дней за решеткой.
Напомним, в центре Дубна пара занялась сексом.
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