Осмотрела танк Gepard: глава Минобороны Германии впервые с начала войны прибыла в Украину

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт впервые с начала войны посетила Украину. В Одессе она анонсировала скорую поставку первой обещанной единицы наземной системы ПВО IRIS-T.

В субботу, 1 октября, глава Министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт за более чем семь месяцев войны впервые посетила Украину. Немецкая чиновник с неанонсированным визитом находилась в Одессе, где встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

"В ходе своего первого визита в Украину министр обороны Германии осмотрела зенитный танк Gepard родом из ФРГ . На месте, где использовалась система в Одесском зерновом порту, она заявила, что это поможет защитить критическую инфраструктуру и отбить российские воздушные налеты. Из порта украинское зерно экспортируется в мир из-за Черного моря", — отмечает информационное агентство.

В Одессе глава Минобороны ФРГ встретилась с украинским министром Резниковым. Во время разговора немецкая чиновник пообещала, что в ближайшие дни Украина получит первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Относительно требований Украины к федеральному правительству о поставках танков, Ламбрехт в очередной раз сообщила, что ее страна "не будем действовать самостоятельно в этой сфере".

"Германия всегда четко давала понять, что мы не будем действовать самостоятельно в этой сфере. В Украине также знают, что мы всегда координируемся с нашими партнерами, например с самоходной гаубицей, которую мы вместе с Нидерландами поставили и на ней тоже тренировались", — прокомментировала она.

Напомним, во время своего выступления Путин обвинил США в оккупации Германии, Японии и Корее.

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