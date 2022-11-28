Основатель Forex Club миллиардер Вячеслав Таран разбился на вертолете в Монако

Вертолет компании Monacair выполнял рейс из швейцарской Лозанны в Монако, Таран был его единственным пассажиром.

Российский бизнесмен, основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате аварии вертолета в Монако.

Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News.

Вертолет разбился еще 25 ноября, в пятницу, однако процедура опознания длилась несколько дней. Смерть Тарана подтвердили в Libertex Group, соучредителем которой он является.

Известно, что 53-летний Таран разбился на вертолете перевозчика Monacair. Также погиб 35-летний пилот, как сказано, очень опытный и хорошо обученный.

Бизнесмен возвращался в Монако из швейцарской Лозанны, где он был членом правления компании YouHodler SA – разработчика криптокошелька YouHodler.

В Монако Таран жил последние 10 лет вместе с семьей: женой Ольгой, издателем журнала Hello Monaco, и тремя детьми. Состояние Вячеслав составляло не менее 20 миллиардов долларов.

Напомним, в Милане во время авиакатастрофы погиб румынский миллиардер с семьей.

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