Основатель ИИ раскрыл страшную правду, о которой молчат миллиардеры

Один из основателей современного искусственного интеллекта Джеффри Гинтон считает, что быстрое развитие искусственного интеллекта под руководством технологических миллиардеров может вызвать социальную катастрофу и экономический крах.

Об этом Гинтон заявил во время публичной дискуссии с сенатором США Берни Сандерсом в Университете Джорджтауна, об этом пишет издание The Mirror.

Британский компьютерный ученый и автор ключевых прорывов в глубоком обучении, которые лежат в основе современного бума ИИ, выразил опасения относительно необдуманной скорости внедрения технологий без надлежащих предохранителей.

Главные беспокойства Гинтона касаются:

Рынка труда: ИИ способен коренным образом изменить структуру рабочих мест, вытесняя людей из многих профессий без создания новых альтернатив.

Социального неравенства: Возможно значительное обострение экономического и социального неравенства.

Геополитики: Использование ИИ мощными державами для «бескровных вторжений», что может изменить баланс сил в мире.

Он отмечает, что нынешняя революция ИИ отличается от предыдущих технологических изменений тем, что не создает новые рабочие места, компенсируя потерю человеческих профессий. «Людям, которые потеряют свои рабочие места, не будет куда пойти, если ИИ станет таким же умным, как люди, — или даже умнее. Любую работу, которую они могли бы выполнять, сможет сделать ИИ», — сказал он.

Гинтон также обратил внимание на экономический аспект: технологические магнаты, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг и Ларри Эллисон, якобы не учли, что при массовой потере рабочих мест покупателей для продукции станет меньше.

Кроме того, он прогнозирует, что появление Искусственного Общего Интеллекта (AGI), способного выполнять широкий спектр задач и адаптироваться к различным приложениям, может произойти в течение следующих 20 лет или даже раньше.

Джеффри Гинтон фактически заложил основы современного ИИ. Его исследования нейронных сетей принесли ему в 2018 году премию Тьюринга (эквивалент Нобелевской премии в области вычислительной техники), которую он разделил с Йошуа Бенжио и Яном ЛеКуном. В 2023 году он покинул компанию Google.

