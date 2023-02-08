Основатель Pink Floyd заявил о "спровоцированном" вторжении РФ в Украину и попал под критику Кислицы

Кислица заявил, что Уотерс намеревается отбелить российское вторжение, хотя сам когда-то выступил против вторжения СССР в Афганистан.

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН 8 февраля и заявил о спровоцированности российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Вотерс выступал по видеосвязи по приглашению России, которая стала инициатором заседания Совбеза через поставки оружия в Украину.

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Так, сооснователь Pink Floyd заявил, что российское вторжение в Украину было незаконным и он осуждает это "самым решительным образом".

"Также российское вторжение в Украину не было неспровоцировано. Поэтому я также осуждаю тех, кто спровоцировал это", – добавил артист.

На заявление Вотерса сразу на заседании отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он напомнил, что после вторжения СССР в Афганистан группа Pink Floyd осудила это и была впоследствии запрещена в Советском Союзе.

"Иронично, а может даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается отбелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль только "кирпича в стене", стене российской дезинформации и пропаганды", – заявил Кислица.

Кроме того, украинский дипломат опубликовал в Сети сообщения с критикой в адрес Уотерса. В частности, постпред Украины упомянул гигантскую надувную розовую свинью, фигурировавшую во многих концертах Pink Floyd.

"Роджер Уотерс – вкус поп-культуры в Совете Безопасности сегодня утром. Мистер Уотерс, по его собственным словам, получил утреннее "откровение" в дополнение к очевидным кратковременным провалам памяти. Свиньи могут лететь, как говорят в Великобритании, когда нет никаких шансов, чтобы что-то произошло", – говорится в заявлении Кислицы.

"Что могло быть на этот раз, мистер Уотерс? Свиньи со свастиками и серпом и молотом, как на некоторых ваших выступлениях, осужденных за антисемитизм? Или, возможно, лицо Путина и Гитлера? В конце концов, не господин ли Вотерс в одном из своих интервью назвал Путина "новым Гитлером"?" – говорится еще в одном сообщении украинского дипломата.

Roger Waters — a taste pop culture in the Security Council этого варьирования. Mr. Waters in his words had had morning “revelation” in addition to apparent momentary lapses of memory. Pigs might fly, как они пользуются в Великобритании, когда они не изменяют все для некоторых к happen. pic.twitter.com/d6kYPsFgcQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 8, 2023

Напомним, Вотерс еще в 2018 году заявил, что Россия "имеет все права" на Севастополь, а также, что "смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия".

В августе 2022 года Уотерс назвал президента США Джо Байдена "военным преступником", поскольку тот якобы "разжигает огонь" в Украине.

В сентябре того же года музыкант написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал государство отказаться от западного оружия и пойти на уступки в переговорах с РФ.

Вскоре Уотерс официально признали персоной нон грата в Кракове из-за антиукраинских заявлений.

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