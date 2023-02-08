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Основатель Pink Floyd заявил о "спровоцированном" вторжении РФ в Украину и попал под критику Кислицы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Основатель Pink Floyd заявил о "спровоцированном" вторжении РФ в Украину и попал под критику Кислицы

Фото: Twitter/Сергей Кислица

Кислица заявил, что Уотерс намеревается отбелить российское вторжение, хотя сам когда-то выступил против вторжения СССР в Афганистан.

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН 8 февраля и заявил о спровоцированности российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Вотерс выступал по видеосвязи по приглашению России, которая стала инициатором заседания Совбеза через поставки оружия в Украину.

Так, сооснователь Pink Floyd заявил, что российское вторжение в Украину было незаконным и он осуждает это "самым решительным образом".

"Также российское вторжение в Украину не было неспровоцировано. Поэтому я также осуждаю тех, кто спровоцировал это", – добавил артист.

На заявление Вотерса сразу на заседании отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он напомнил, что после вторжения СССР в Афганистан группа Pink Floyd осудила это и была впоследствии запрещена в Советском Союзе.

"Иронично, а может даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается отбелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль только "кирпича в стене", стене российской дезинформации и пропаганды", – заявил Кислица.

Кроме того, украинский дипломат опубликовал в Сети сообщения с критикой в адрес Уотерса. В частности, постпред Украины упомянул гигантскую надувную розовую свинью, фигурировавшую во многих концертах Pink Floyd.

"Роджер Уотерс – вкус поп-культуры в Совете Безопасности сегодня утром. Мистер Уотерс, по его собственным словам, получил утреннее "откровение" в дополнение к очевидным кратковременным провалам памяти. Свиньи могут лететь, как говорят в Великобритании, когда нет никаких шансов, чтобы что-то произошло", – говорится в заявлении Кислицы.

"Что могло быть на этот раз, мистер Уотерс? Свиньи со свастиками и серпом и молотом, как на некоторых ваших выступлениях, осужденных за антисемитизм? Или, возможно, лицо Путина и Гитлера? В конце концов, не господин ли Вотерс в одном из своих интервью назвал Путина "новым Гитлером"?" – говорится еще в одном сообщении украинского дипломата.

Напомним, Вотерс еще в 2018 году заявил, что Россия "имеет все права" на Севастополь, а также, что "смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия".

В августе 2022 года Уотерс назвал президента США Джо Байдена "военным преступником", поскольку тот якобы "разжигает огонь" в Украине.

В сентябре того же года музыкант написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призвал государство отказаться от западного оружия и пойти на уступки в переговорах с РФ.

Вскоре Уотерс официально признали персоной нон грата в Кракове из-за антиукраинских заявлений.

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Дата публикации
Просмотры
766
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