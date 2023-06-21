Основатель скандальной конторы 1xBet скончался в Швейцарии после неудачной медицинской процедуры

Знакомые погибшего говорят, что 42-летний мужчина был здоровым человеком.

Один из основателей находившейся под украинскими санкциями российской букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков скончался после неудачной медицинской процедуры в Швейцарии.

Об этом сообщил его знакомый, генеральный продюсер анимационной студии Toonbox Павел Мунтян в Facebook.

Он заявил, что 42-летний Каршков был "здоров как бык".

"Поехал в Швейцарию ожидаем... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ сначала привели к аллергии, потом к коме, а потом к смерти", – заявил он.

Каршков является уроженцем Украины, но имел российское гражданство. В 2007 году даром с соседями в многоэтажном доме он организовал 1xBet. В России они находятся в розыске за незаконную организацию азартных игр, их компания запрещена.

Все основатели сбежали из России на Кипр, где они тоже имеют гражданство, поэтому их не смогли задержать.

В Украине 1xBet также запрещена, а на всех учредителей наложены санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что ежегодно бюджет недополучает около 12 млрд грн налогов от нелегального рынка азартных игр, заявил руководитель экономической контрразведки СБУ Артем Шило.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский 12 января подписал указ о применении санкций в отношении латвийской компании с российскими корнями Royal Pay Europe, являющейся партнером российского букмекера 1xBet.

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