Основатель Telegram Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

Он заявил, что был удивлен, что. его задержали.

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание властями Франции.

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Соответствующий комментарий появился на официальной странице Дурова в Telegram.

"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram", — заявил он.

Кроме того, он назвал причины, по которым он был удивлен по поводу своего задержания.

Он заявил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, а у власти Франции было множество способов с ним связаться, чтобы попросить о помощи в борьбе с преступностью. ʼʼ

"Если страна недовольна интернет-сервисом, сложившейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса", — заявил Дурив.

Дуров также отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов повлекло за собой проблемы, облегчившие злоупотребление платформой для злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию в течение шести месяцев – до марта 2025 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Париже основатель Telegram Павел Дуров заявил во время допроса, что сотрудничал с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом.

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