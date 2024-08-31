Основатель Telegram Павел Дуров сотрудничал с французскими спецслужбами – СМИ

Контакты с контрразведкой, якобы, позволили предотвратить несколько терактов.
Задержанный в Париже основатель Telegram Павел Дуров заявил во время допроса, что сотрудничал с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом.
Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на собственные источники.
В издании обращают внимание, что Дуров во время задержания выглядел готовым к такому повороту событий и не был озабочен. Он заявил, что готов сотрудничать с французскими правоохранителями и передал им свой мобильный телефон с кодом доступа.
По информации источников, во время допроса в Париже Павел Дуров заявил о своем сотрудничестве с сотрудниками французской контрразведки, Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI).
Он утверждал, что открыл официальный канал связи с контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом. Вероятно, речь идет о горячей линии и специальном адресе электронной почты. Контакты, якобы, позволили предотвратить несколько терактов.
Знакомый с ходом расследования собеседник добавил, что агенты DGSI приходили в Дуров в Дубае. Цель визита он не раскрыл, сославшись на то, что это может быть государственной тайной.
Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию и не планировал встречаться с ним. По решению суда основателю Telegram запретили покидать Францию, его обвинили в ряде преступлений и назначили залог в размере пяти миллионов евро.
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