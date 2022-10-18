Основатель "вагнеровцев" Пригожин подрывает авторитет Путина: в ISW рассказали почему

Пригожин прямо не выступает против диктатора.
Российский олигарх и основатель ДК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют поваром президента Владимира Путина, может перетянуть роль "сильного человека" на себя, подрывая авторитет главы Кремля.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Приближенный к Путину бизнесмен Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы. Именно такие действия могут косвенно взорвать правление Кремля.
Хотя Пригожин прямо не выступает против диктатора Путина и не критикует его, впрочем, его популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность кремлевского диктатора как "сильного человека" по сравнению с ним.
"Дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России", — отмечают аналитики ISW.
Ситуация в Кремле
В высшем руководстве РФ появились люди, критикующие действия военно-политического командования. Оппоненты диктатора Путина впервые за 20 лет его правления заговорили об отставке диктатора. Происходит это на фоне провалов оккупантов в начавшейся в Украине войне.
Более того — в окружении президента Путина нашелся храбрец, который выразил несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине
В Кремле "фюрера" боятся, но больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.
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