Основатель "ВКонтакте" и Telegram Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом

Представитель бизнесмена отметил, что он давно уехал из РФ и возвращаться не собирается.

Экс-гендиректор российской соцсети ВКонтакте и один из основателей мессенджера Telegram Павел Дуров не хочет, чтобы его указывали как российского бизнесмена в Forbes.

В журнал он обратился с соответствующей просьбой, пишет Telegram-канал "Только никому".

Как отметил представитель Дурова, он много лет назад уехал из РФ и возвращаться не собирается.

"Опустив все истерики, только факты: уехал он реально давно, осел в Дубае и не планирует возвращаться. Ну а о своевременности заявления – так это уже тренд, куда деваться", — сказал представитель Дурова.

К слову, по оценке Forbes, состояние Павла Дурова в 2021 году достигало $17,2 млрд.

Отметим, что в 2013 году Павла Дурова уволили из собственной компании "ВКонтакте", поскольку он отказался предоставлять ФСБ РФ личные данные украинских пользователей.

"Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию. Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний ", – заверил Дуров.

Также ранее Дуров о войне в Украине говорил, что "этот трагический конфликт личен как для него, так и для Telegram". У бизнесмена много родственников в Украине, а его мама – из Киева.

Из РФ Дуров уехал в 2014 году. В настоящее время он проживает в Дубае, а в 2021 году Дуров получил гражданство Франции.

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