Основатель WikiLeaks Ассанж перенес микроинсульт в тюрьме Белмарш: что известно

Невеста Ассанжа считает, что микроинсульт произошел из-за стресса на фоне решения экстрадировать основателя WikiLeaks в США.

Заключенный австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

Об этом со ссылкой на его невесту Стеллу Морис сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел, когда осужденный по видеосвязи принял участие в заседании Высокого суда в Лондоне. Как следствие, у 50-летнего Ассанжа произошло опущение века, а также появились проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

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Морис убеждена в том, что микроинсульт был вызван стрессом на фоне судебного процесса против основателя WikiLeaks в США и общим ухудшением его здоровья. По ее словам, после транзиторной ишемической атаки Ассанжу сделали МРТ, сейчас он получает лекарства от инсульта.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезной атаки, — указала невеста заключенного и продолжила, — Это нужно немедленно решать. Посмотрите на животных, запертых в клетках в зоопарке. Это сокращает их жизнь. Вот, что происходит с Джулианом. Бесконечные судебные дела вызывают сильнейший психологический стресс".

Морис добавила, что ее жениха удерживали в камере в течение длительного времени, и ему "не хватало свежего воздуха и солнечного света, адекватной диеты и стимуляторов, в которых он нуждался".

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На этой неделе Высокий суд в Лондоне разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где по всем выдвинутым обвинениям основателю сайта Wikileaks в общем грозит до 175 лет заключения.

Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннингом и обнародовании секретных данных американского правительства по поводу боевых действий союзных войск в Афганистане в 2010 году.

Его сторонники и организации, выступающие за свободу печати, рассматривают Ассанжа как репортера-расследователя, обнаружившего военные преступления. Вашингтон же предъявил в общей сложности 18 обвинений, утверждая, что журналист подверг опасности жизнь американских информаторов.

Напомним, что Ассанж дважды успел стать отцом, пока скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. У него с Морис двое сыновей.

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