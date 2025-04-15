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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Основателя Help Ukraine в Чехии осудили за махинации с денежными средствами для украинцев: что известно

Суд пришел к выводу, что мужчина присвоил грантовые средства, выделенные в поддержку украинцев.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Украинские беженцы

Украинские беженцы / © ТСН.ua

В Чехии пражский городской суд вынес приговор Владимиру Гергелю, основателю благотворительной организации Help Ukraine, назначив ему 5 лет и 6 месяцев заключения за нецелевое использование государственных субсидий, которые выделялись в поддержку украинских беженцев. Также ему запрещено занимать руководящие должности в благотворительных структурах на аналогичный срок. Гергель не признает свою вину и обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Производство было открыто в связи с двумя финансовыми грантами, которые Министерство образования Чехии выделило на общую сумму 20 миллионов крон (около 36,4 млн. грн.) для адаптации украинцев после начала полномасштабной войны. В 2022 году Гергель основал в столице Чехии центр поддержки для украинских семей, который, по его словам, должен помогать детям и родителям освоиться в новой среде.

Впрочем, суд пришел к выводу, что информация, указанная в грантовых заявках, не соответствовала действительности, а часть выделенных средств потратили на другие нужды — в частности, на приобретение недвижимости. Кроме того, несмотря на бесплатный характер услуг, предусмотренных условиями субсидий, от родителей брали плату в размере 2500 крон за питание детей.

Согласно приговору, Гергель должен компенсировать государству более 13 миллионов крон, еще около 7 миллионов уже были возвращены. В суде мужчина утверждал, что не совершал растраты, а просто возмещал средства, якобы вложенные в проект собственными силами. В своей заключительной речи он подчеркнул, что создал центр ради «спокойствия и надежды» для украинских детей. Однако суд признал эти аргументы недостаточными.

Отметим, что еще в августе 2024 года прокуратура Праги передала в суд обвинительный акт против Гергеля, считая его виновным в присвоении бюджетных средств, направленных на интеграцию украинцев в Чехии.

По состоянию на апрель 2025 года, в стране официально находятся около 366 тысяч украинцев со статусом временной защиты.

Напомним, президент Чехии Петр Павел сказал, какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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