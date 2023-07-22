Основной вид деятельности – недвижимость: Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Глава террористической организации ЧИК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию, которой на 100% владеет российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Об этом пишет издание Reform-by.

Как выяснили журналисты издания, такие сведения содержатся в Едином госреестре юрлиц и ИП Минюста Беларуси. Основным видом деятельности новой компании заявлено "Управление недвижимым имуществом". С ним можно связаться по телефону +7 812 612-77-22.

По информации Reform.by, общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года.

Адрес регистрации: Осиповичский район, с. Цель. Именно в этом населенном пункте дислоцируется полевой лагерь, куда прибыли ППК "Вагнер" из России.

По данным аналитиков ISW, "вагнеровцы" в Беларуси могут построить базу у границы с Украиной.