"Особенно тревожно за Крым": Скабеева бьется в истерике из-за контрнаступления ВСУ, которое еще даже не началось

"Военкор" сказал, что нужно "очень серьезно" относится к тому, что сейчас происходит на фронте.

Главная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, которая хотела взять "Киев за три дня", в истерике из-за предстоящего контрнаступления Сил обороны, который, по официальной информации, должен начаться в апреле-мае.

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

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Она спросила у российского "военкора", осознает ли российская армия последствия предстоящей спецоперации украинских военных, заявив, что ей "особенно тревожно за Крым".

"Что мы знаем о так называемом украинском контрнаступлении? Как относиться к заявлению Блинкена, что украинцы пойдут (в контрнаступление — ред.) и Вашингтон в стороне не останется", — прокричала Скабеева во время своей программы на российском телевидении.

В ответ военкор сказал, что нужно очень серьезно относится к тому, что сейчас происходит на фронте.

Украинское контрнаступление: что известно

Президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, руководитель военной разведки Кирилл Буданов анонсировали уже вскоре активные наступательные действия ВСУ. Они не исключают, что война завершится победой Украины в этом году.

Сейчас в информационном пространстве активно обсуждается предстоящее контрнаступление украинской армии. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта, однако когда он начнется, граждане это увидят.

Впрочем, как утверждают фиховцы американского Института изучения войны (ISW), россияне паникуют из-за контрнаступления ВСУ. В РФ с тревогой отреагировали на утечку секретных документов о войне в Украине в Соединенных Штатах Америки.

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