Особенности правил дорожного движения в Польше: за нарушение штрафы

Незнание украинцами, вынужденных из-за войны переехать в Польшу правил поведения на дорогах, не освобождает их от ответственности за совершение правонарушения и штрафов. Об особенностях ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов в Польше – в материале ТСН.ua

Если вовремя не разобраться с отличиями в правилах дорожного движения, можно не только задержаться в пути, но и получить значительные штрафы. О чем следует знать и помнить украинцам на дорогах Польши.

Какие отличия между украинскими и польскими ПДД для водителей

Во время движения ближний свет фар в Польше должен быть включен в течение суток на всех типах дорог. Штраф до 300 злотых или около 2000 грн.

Пешеходы в приоритете не только тогда, когда уже стали на "зебру", но даже тогда, когда только подходят или вступают на пешеходный переход. Поэтому при приближении к соответствующему знаку о переходе или светофоре нужно заранее снизить скорость, чтобы иметь возможность затормозить. За нарушение штрафы от 1500 до 3000 злотых или от10 до 20 тыс.грн.

Минимальная дистанция от впереди движущегося автомобиля ограничена законом. На скоростных дорогах и автобанах минимальное разрешенное расстояние должно быть равно половине скорости движения авто. Например, если автомобиль едет на скорости 140 км/ч, то впереди авто должно быть на расстоянии не менее 70 см. Придорожные столбики, расположенные вдоль трасс позволят сориентироваться. Штраф за нарушение – 500 злотых или около 3000 грн.

Дорога спецавтомобилям – транспорту польских органов правопорядка и экстренным службам при исполнении служебных обязанностей. Если звучат специальные сигналы, нужно как можно быстрее образовать "коридор жизни". Водители, которые пользуются крайней левой полоской, обязаны съехать налево, а водители, которые пользуются другими полосами – съехать вправо и остановиться, чтобы пропустить пожарные машины, машины скорой помощи. Штраф от 500 до 2500 злотых (от 3000 до 17 000 грн).

Когда потоки авто сходятся в один поток и, соответственно в месте сужения возникает пробка, в Польше работает правило "застежки молнии " — с каждой полосы машины должны выезжать поочередно. Если не пропустить транспортное средство поочередно, это может быть квалифицировано как "блокировка или препятствование движению". Минимальный штраф – 500 злотых или около 3000 грн.

Какие отличия между украинскими и польскими ПДД для пешеходов и велосипедистов

При нахождении на пешеходном переходе или движении к трамвайному пути запрещено использовать мобильные телефоны, плееры и гаджеты, все, что ограничивает и отвлекает от возможности наблюдать за дорогой. Возможен штраф 300 злотых или 2000 грн.

Велосипедисты и электросамокаты должны ехать по специально отведенным для этого полосам. В случае их отсутствия можно выехать на дорогу, двигаться нужно как можно ближе к правому краю или на тротуаре. Скорость движения на тротуаре не должна угрожать пешеходам. На дорожках "для велосипедистов и пешеходов", у пешеходов есть приоритет. Штраф от 100 до 300 злотых (от 600 до 2000 грн.).

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