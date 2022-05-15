Особенности правил дорожного движения в Польше: за нарушение штрафы

Незнание украинцами, вынужденных из-за войны переехать в Польшу правил поведения на дорогах, не освобождает их от ответственности за совершение правонарушения и штрафов. Об особенностях ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов в Польше – в материале ТСН.ua
Если вовремя не разобраться с отличиями в правилах дорожного движения, можно не только задержаться в пути, но и получить значительные штрафы. О чем следует знать и помнить украинцам на дорогах Польши.
Какие отличия между украинскими и польскими ПДД для водителей
- Во время движения ближний свет фар в Польше должен быть включен в течение суток на всех типах дорог. Штраф до 300 злотых или около 2000 грн.
- Пешеходы в приоритете не только тогда, когда уже стали на "зебру", но даже тогда, когда только подходят или вступают на пешеходный переход. Поэтому при приближении к соответствующему знаку о переходе или светофоре нужно заранее снизить скорость, чтобы иметь возможность затормозить. За нарушение штрафы от 1500 до 3000 злотых или от10 до 20 тыс.грн.
- Минимальная дистанция от впереди движущегося автомобиля ограничена законом. На скоростных дорогах и автобанах минимальное разрешенное расстояние должно быть равно половине скорости движения авто. Например, если автомобиль едет на скорости 140 км/ч, то впереди авто должно быть на расстоянии не менее 70 см. Придорожные столбики, расположенные вдоль трасс позволят сориентироваться. Штраф за нарушение – 500 злотых или около 3000 грн.
- Дорога спецавтомобилям – транспорту польских органов правопорядка и экстренным службам при исполнении служебных обязанностей. Если звучат специальные сигналы, нужно как можно быстрее образовать "коридор жизни". Водители, которые пользуются крайней левой полоской, обязаны съехать налево, а водители, которые пользуются другими полосами – съехать вправо и остановиться, чтобы пропустить пожарные машины, машины скорой помощи. Штраф от 500 до 2500 злотых (от 3000 до 17 000 грн).
- Когда потоки авто сходятся в один поток и, соответственно в месте сужения возникает пробка, в Польше работает правило "застежки молнии " — с каждой полосы машины должны выезжать поочередно. Если не пропустить транспортное средство поочередно, это может быть квалифицировано как "блокировка или препятствование движению". Минимальный штраф – 500 злотых или около 3000 грн.
Какие отличия между украинскими и польскими ПДД для пешеходов и велосипедистов
- При нахождении на пешеходном переходе или движении к трамвайному пути запрещено использовать мобильные телефоны, плееры и гаджеты, все, что ограничивает и отвлекает от возможности наблюдать за дорогой. Возможен штраф 300 злотых или 2000 грн.
- Велосипедисты и электросамокаты должны ехать по специально отведенным для этого полосам. В случае их отсутствия можно выехать на дорогу, двигаться нужно как можно ближе к правому краю или на тротуаре. Скорость движения на тротуаре не должна угрожать пешеходам. На дорожках "для велосипедистов и пешеходов", у пешеходов есть приоритет. Штраф от 100 до 300 злотых (от 600 до 2000 грн.).
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