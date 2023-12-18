"Остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине: Боррель предоставил подробности о 12 пакете санкций против РФ

Европейский Совет принял новый, 12, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением агрессионной войны России против Украины.

Новые антироссийские санкции, принятые Евросоветом 18 декабря, нанесут дополнительный удар по способности главы Кремля Владимира Путина вести войну, нацеливаясь на важные секторы российской экономики и усложняя обход санкций ЕС.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Европейского Совета.

Как рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в 12-м пакете содержится "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

"Наша позиция четкая, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет по иностранным делам в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Реакция Украины на санкции против РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на новый пакет антироссийских санкций. По его словам, они предполагают:

постепенный запрет на импорт российских алмазов,

запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,

расширенный запрет на импорт из России сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов,

введение частичного запрета транзита через РФ товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также усилится механизм ограничения цен на российскую нефть.

Более того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.

По словам Шмыгаля, давление на РФ должно системно продолжаться, чтобы обескровить ее военную машину.

"Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине", — подчеркнул он.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Украина выполнила 90% из 7 необходимых шагов кандидантских требований по началу переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, ЕС открывает для Украины официальные переговоры о вступлении. Также страны-члены ЕС призывают ускорить предоставление Украине обещанного 1 млн боеприпасов, которые мы должны получить до марта 2024 года.

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