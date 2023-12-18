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"Остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине: Боррель предоставил подробности о 12 пакете санкций против РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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"Остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине: Боррель предоставил подробности о 12 пакете санкций против РФ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Европейский Совет принял новый, 12, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением агрессионной войны России против Украины.

Новые антироссийские санкции, принятые Евросоветом 18 декабря, нанесут дополнительный удар по способности главы Кремля Владимира Путина вести войну, нацеливаясь на важные секторы российской экономики и усложняя обход санкций ЕС.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Европейского Совета.

Как рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в 12-м пакете содержится "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

"Наша позиция четкая, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет по иностранным делам в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Реакция Украины на санкции против РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на новый пакет антироссийских санкций. По его словам, они предполагают:

  • постепенный запрет на импорт российских алмазов,
  • запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,
  • расширенный запрет на импорт из России сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов,
  • введение частичного запрета транзита через РФ товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также усилится механизм ограничения цен на российскую нефть.

Более того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.

По словам Шмыгаля, давление на РФ должно системно продолжаться, чтобы обескровить ее военную машину.

"Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине", — подчеркнул он.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Украина выполнила 90% из 7 необходимых шагов кандидантских требований по началу переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, ЕС открывает для Украины официальные переговоры о вступлении. Также страны-члены ЕС призывают ускорить предоставление Украине обещанного 1 млн боеприпасов, которые мы должны получить до марта 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
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