"Остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине: Боррель предоставил подробности о 12 пакете санкций против РФ

Европейский Совет принял новый, 12, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением агрессионной войны России против Украины.
Новые антироссийские санкции, принятые Евросоветом 18 декабря, нанесут дополнительный удар по способности главы Кремля Владимира Путина вести войну, нацеливаясь на важные секторы российской экономики и усложняя обход санкций ЕС.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Европейского Совета.
Как рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в 12-м пакете содержится "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
"Наша позиция четкая, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет по иностранным делам в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — подчеркнул Жозеп Боррель.
Реакция Украины на санкции против РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на новый пакет антироссийских санкций. По его словам, они предполагают:
- постепенный запрет на импорт российских алмазов,
- запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,
- расширенный запрет на импорт из России сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов,
- введение частичного запрета транзита через РФ товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также усилится механизм ограничения цен на российскую нефть.
Более того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.
По словам Шмыгаля, давление на РФ должно системно продолжаться, чтобы обескровить ее военную машину.
"Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине", — подчеркнул он.
Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Украина выполнила 90% из 7 необходимых шагов кандидантских требований по началу переговоров о вступлении в ЕС.
Напомним, ЕС открывает для Украины официальные переговоры о вступлении. Также страны-члены ЕС призывают ускорить предоставление Украине обещанного 1 млн боеприпасов, которые мы должны получить до марта 2024 года.
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