Остались без ботокса и филлеров: биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию

Компания AbbVie прекратила поставки препаратов, которые используются в эстетической медицине.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию ботокса и филлеров.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", — говорится в заявлении.
Компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.
Напомним, по состоянию на 14 марта уже более 200 компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы.