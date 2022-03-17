Остались без ботокса и филлеров: биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию

Остались без ботокса и филлеров: биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию

Компания AbbVie прекратила поставки препаратов, которые используются в эстетической медицине.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в Россию ботокса и филлеров.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", — говорится в заявлении.

Компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

Напомним, по состоянию на 14 марта уже более 200 компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы.