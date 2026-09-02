Остались недовольны ответом: 34-летний украинец заявил, что его избила полиция в Польше

Украинец обвинил польскую полицию в избиении / © inpoland

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В Польше сотрудники полиции в отделении якобы избили 34-летнего украинца, подозреваемого в мошенничестве.

Об этом пишет польское издание Onet.

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В чём обвиняют украинца

Инцидент произошёл в Зеленой Гуре. Там в июле задержали 34-летнего украинца Дмитрия, который похитил сумку с деньгами у пожилой женщины. Оказалось, что польку обманули мошенники по схеме «ваш внук в опасности».

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После этого подозреваемого украинца доставили в полицейский участок на допрос. Позже мужчина и его адвокат заявили о побоях.

Адвокат украинца рассказал об избиении своего подзащитного

Мужчина по-прежнему находится под стражей. Его адвокат, Тимотеуш Папроцкий, связался с ним. 34-летний мужчина предоставил своему адвокату подробную информацию о нападении, которое якобы произошло в день его ареста.

«Мой клиент описывает это как событие, произошедшее перед собственно допросом, во время того, что можно назвать предварительной, неформальной беседой. Переводчика не было. Мой клиент владеет базовым польским языком, поэтому офицеры смогли общаться с ним простыми предложениями», — сказал Папроцкий изданию Onet.

Адвокат защиты отмечает, что Пащин во время допроса «предоставлял информацию и давал полиции доступ к своему телефону и сообщениям».

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«На мой взгляд, он рассказал всё, что было нужно полиции. Однако, когда офицеры остались недовольны его ответами, один из них дважды ударил его сзади по виску и уху. Он упал на землю и получил ещё два удара по голове и шее. Затем офицеры подняли его и усадили обратно на стул. Его руки всё это время были скованы наручниками за спиной», — говорит адвокат.

По словам адвоката Папроцкого, мужчина лишился слуха на одно ухо в результате ударов. Он так и не восстановил его до сих пор.

В полиции все отрицают

Главное управление полиции города Зеленая Гура решительно опровергает эти обвинения. Заместитель инспектора полиции Малгожата Станиславская сообщила Onet, что по просьбе коменданта было проведено внутреннее расследование. Согласно выводам, «полицейские не совершили дисциплинарного проступка, связанного со злоупотреблением властью путем чрезмерного применения силы — избиения гражданина Украины».

В настоящее время ведётся расследование в связи с предполагаемым нападением на гражданина Украины.

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