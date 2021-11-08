Остались только очки: в Австралии белая акула утащила мужчину под воду на глазах у его семьи

Остались только очки: в Австралии белая акула утащила мужчину под воду на глазах у его семьи

Масштабные поиски отца двоих детей прекратили.

В Западной Австралии подтвердили гибель 57-летнего британца Пола Миллачипа, на которого в субботу, 6 ноября, напала 4,5-метровая белая акула. Поиски пловца прекратили.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что акула схватила мужчину во время купания на пляже Порт в Северном Фримантле.

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Первыми инцидент заметили четыре подростка, которые сразу предупредили других пловцов и серферов, чтобы те выходили из воды. Они также вызвали службы экстренной помощи.

Жена Миллачипа, попросившая не разглашать свое имя, вечером в воскресенье, 7 ноября, рассказала, что вместе с детьми с берега вынуждена была наблюдать за тем, как ее мужа затягивает под воду.

Она описала Пола как прекрасного мужа и отца для своих взрослых детей и добавила, что он умер, занимаясь любимым делом, а именно наслаждаясь серфингом и поддерживая форму.

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Поисковая операция длилась два дня, однако спасатели смогли найти только очки. Полиция подтвердила, что масштабные поиски отца двоих детей прекратили.

Пол Миллачип был завсегдатаем популярного пляжа. Мужчина любил кататься на велосипеде и был опытным пловцом, участвовавшим в марафонах и соревнованиях по триатлону.

Все пляжи во Фримантле и соседнем с ним городе Коттесло останутся закрытыми по меньшей мере до понедельника.

В сентябре этого года у австралийского пляжа произошло еще одно нападение акулы, в результате которого погиб 20-летний мужчина. А в 2019 году по количеству непровоцированных столкновений акул с людьми Австралия уступила только США.

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