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Остались только женщины: в России в одном из сел мобилизовали всех мужчин

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Остались только женщины: в России в одном из сел мобилизовали всех мужчин

Фото: Associated Press

В селе Тюменево Кемеровской области РФ мобилизовали всех мужчин.

Жителям села военкомы массово раздали повестки, аналогичная ситуация также в других населенных пунктах Кемеровской области.

Об этом пишет "Новая газета. Европа".

Местные жители рассказали журналистам, что у них повестки раздали всем мужчинам. В общей сложности из села мобилизовали 59 человек. После этого в населенном пункте остались только женщины и дети.

Похожая ситуация также и в других селах.

Напомним, в столице РФ начинается мобилизация на войну против Украины.

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