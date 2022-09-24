Остались только женщины: в России в одном из сел мобилизовали всех мужчин

В селе Тюменево Кемеровской области РФ мобилизовали всех мужчин.
Жителям села военкомы массово раздали повестки, аналогичная ситуация также в других населенных пунктах Кемеровской области.
Об этом пишет "Новая газета. Европа".
Местные жители рассказали журналистам, что у них повестки раздали всем мужчинам. В общей сложности из села мобилизовали 59 человек. После этого в населенном пункте остались только женщины и дети.
Похожая ситуация также и в других селах.
Напомним, в столице РФ начинается мобилизация на войну против Украины.
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