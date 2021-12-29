"Осталось 185 дней к финишной прямой": в ВОЗ объявили новые показатели по COVID-вакцинации на 2022 год

"Осталось 185 дней к финишной прямой": в ВОЗ объявили новые показатели по COVID-вакцинации на 2022 год

В борьбе с пандемией коронавируса текущий год был достаточно сложным.

ВОЗ объявила, что планирует вакцинировать против коронавируса к середине 2022 70% населения планеты.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус 29 декабря.

"Это момент, когда мировые лидеры могут отвергнуть политику и популизм, а также личные интересы, угрожающие общему реагированию на пандемию, а также угрожающие сорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится", — сказал он.

Гебреесус уточнил, что несмотря на то, что 2021 год был довольно сложным в борьбе с пандемией коронавируса, в ВОЗ надеются, что к 1 июля 2022 года человечество сможет вакцинировать 70% населения.

"У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинации 70% населения к началу июля 2022 года", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: