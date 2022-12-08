Осталось два шага: Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины

В четверг, 8 декабря, нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей – поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

Об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались лишь 80. Таким образом, поддержка оказалась гораздо больше, чем две трети голосов, которые были необходимы для его принятия и отправки в Сенат.

Компромиссный вариант законопроекта, определяющего политику Пентагона, стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

В нем предусмотрены расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь для Украины.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине – это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

NDAA содержит другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Напомним, представительница США в ООН Лиза Карти заявила, что международные организации предоставили украинцам помощи более чем на один миллиард долларов за время полномасштабного вторжения России в Украину. При этом она отметила, что нужно делать больше, ведь РФ пытается разрушить гражданскую инфраструктуру Украины.

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