Осталось недолго: в Forbes предусмотрели год убийства Путина и гражданскую войну в РФ

Владимир Путин / © Associated Press

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Воздействие Путина в Кремле ослабевает с каждым днем. Элиты могут поднять мятеж против диктатора в течение трех лет, во время которого его могут убить, и это может привести к гражданской войне среди сил безопасности.

Об этом говорится в колонке Forbes.

Путин находится в тяжелом положении

Путин оказался в сложном положении из-за развязанной им войны, которая перешла на собственную территорию. Из-за непрерывных ударов украинских беспилотников Крым практически отрезан от топлива. Пробки из автомобилей длиной в многие миль, пытающиеся покинуть полуостров в пик туристического сезона, создают плохую видимость. У россиян остается только один последний канал для поставки топлива: Керченский мост, по источникам Forbes в украинской разведке, будет уничтожен.

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В издании уверены, что из-за провалов на войне Путин не избежит травли среди россиян. Его «часы начинают тикать до конца, а потеря доверия приводит к потере легитимности в деспотическом режиме».

Что ждет Россию в ближайшее время

Автор статьи отмечает, что Путин столкнулся с разрушительными проблемами из-за ударов украинских беспилотников, парализующих поставки топлива в Крым, что делает Керченский мост главной мишенью для «неизбежного нападения». Катастрофическая перспектива войны подрывает ее легитимность, что усугубляется внутренним несогласием в окружении.

Также растет общественное возмущение из-за принудительного призыва и дефицита, а на горизонте маячат исторические параллели с прошлыми изменениями режимов из-за неудачных войн.

Он предполагает разные сценарии конца правления Путина. Это:

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быстрое убийство Путина,

показательный суд над диктатором,

внутренние беспорядки в Кремле,

прекращение поддержки Китая.

Кроме того, Россию могут ожидать еще худшие последствия из-за «ростающей паранойи вокруг окружения Путина», а именно:

более мощные украинские удары на Москву.

дефицит продовольствия в РФ,

вооруженные восстания в таких провинциях, как Татарстан, Башкортостан или Чечня,

вторжение Украины в Крым.

Исторические параллели

Журналисты издания обращают внимание, что Московская империя распадалась дважды в течение последнего столетия. Причиной были «катастрофические иностранные военные кампании» — Первая мировая война и вторжение в Афганистан.

С ростом давления на Путина, элиты вокруг него размышляют о собственной судьбе и находят таких людей, как Александр Лунин, чтобы выразить опасения из-за военных.

«Население может только заключить, что либо Путин несет ответственность, либо элиты вокруг него мешают ему осознать и исправить ситуацию. Сначала они будут винить элиты. Именно поэтому элиты восстанут еще до того, как это сделает армия — из страха», — говорится в статье.

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Конец Путина близко

Несмотря на то, что Путин имеет ряд надежных оборонных структур, а именно — подразделения охранников, включая ряд силовых ополчений, таких как ФСБ, войска МВД или Национальная гвардия (Росгвардия с 300 тысячами военнослужащих), и 30 000 человек непосредственной охраны, полиции и т.д.

Он использовал их для противодействия друг другу в течение многих лет. Но в Forbes считают, что каждая из этих структур также представляет угрозу, и гражданская война между ними — это один из сценариев.

Как состоится конец Путина, вероятнее всего, зависит от запланированного результата.

«Быстро убить Путина, а затем бороться за власть, значит нейтрализовать его угрозу от любых заговорщиков, прежде чем лоялисты успеют отреагировать. Но это исключает решающий вариант — устроить показательный процесс и обвинить его во всех проблемах правления, таким образом оправдывая других. Это позволяет системе и ее элитам оставаться на месте с минимальным хаосом», — подчеркивают в издании.

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Китай может предать Путина

Союзник России — Китай — может предать Путина и наоборот ускорить падение правления диктатора. Среди сценариев: прекратить военную помощь России или напасть на Сибирь.

«Если Пекин решит, что Путин, как слабеющий лидер, является препятствием для его собственных интересов, он может спровоцировать его падение разными способами. Прекратив военную помощь или продвинувшись в Сибирь», предполагают в Forbes.

Там подчеркивают, что КНР уже серьезно ограничивает свою помощь пострадавшей из-за военных действий российской экономике. В частности, Пекин отказался финансировать трубопровод «Сибирь-2» прямо в Китай.

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