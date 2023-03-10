Осталось немного: политтехнолог рассказал, сколько времени Путин еще будет у власти

Однако даже после смерти Путина вожжи правления Россией могут перейти к другому диктатору, предполагает политтехнолог.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что у Путина осталось не так много времени у власти и его будущая политическая судьба может пойти по одному из трех возможных сценариев.

Такое мнение политтехнолог выразил для 24 канала.

Также читайте Распад неизбежен: в ООН описали будущее России после поражения в Украине

По его предположениям, даже после смерти Путина вожжи правления Россией могут перейти к другому диктатору.

Тизенгаузен назвал три возможных сценария развития событий для Путина.

Один из таких путей – это судьба Северной Кореи.

из таких путей – это судьба Северной Кореи. Второй – это продать своему электорату поражение как победу.

– это продать своему электорату поражение как победу. Третий – это просто осуществить определенный трансфер власти и уйти на покой.

"Но я считаю, что он не доживет. Поэтому даем где-то 1-1,5 года ему", — считает политтехнолог.

Когда могут свергнуть власть Путина

Глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News рассказал, что при успешной контрнаступательной операции Украины власти президента России Владимира Путина могут заметно ослабеть или вообще быть свергнуты.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.

В ООН также считают, что в России назревают кардинальные перемены, связанные с сменой власти. В организации предполагают, что оппозиционные политики могут свергнуть диктаторский режим Путина.

Трибунал над Путиным: российскому диктатору приготовили сюрприз

Читайте также: