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Остался невредимым: в Польше мужчину переехал скоростной поезд, а он даже не заметил

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Остался невредимым: в Польше мужчину переехал скоростной поезд, а он даже не заметил

В Польше мужчина остался невредимым после наезда поезда

Польские спасатели удивлены везением мужчины.

В Польше скоростной поезд переехал мужчину, который уснул на железнодорожных путях. Потерпевший даже не заметил, что едва не погиб и остался невредимым.

Об этом пишет wprost.pl.

Необычный случай произошел в пятницу, 7 июля, около 18:00 в селе Сверче-Селки в Мазовецком воеводстве. Об инциденте сообщили пожарные из Сверческой добровольной пожарной команды.

"Мы выехали в экстренном порядке одним нарядом на сообщение о мужчине, который лежит на колее возле путепровода в селе Сверче Селки. После прибытия на место происшествия и проведения разведки выяснилось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина упал, а затем уснул между рельсами", — сообщили спасатели.

Спасатели отметили, что у мужчины было невероятное везение, поскольку его еще и переехал поезд, сообщением Краков-Колобжег, который ехал по пути со скоростью около 200 км/ч. Однако нетрезвый поляк даже не заметил наезда.

Пьяного мужчину эвакуировали из колеи и передали медикам. У него диагностировали лишь небольшие травмы из-за падения на колею.

Напомним, в Польше в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя женщина.

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Дата публикации
Просмотры
1640
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