Останется ли Украина без американского оружия: Рютте ответил на слухи об остановке программы PURL

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Несмотря на активные боевые действия на Ближнем Востоке , Украина продолжает получать жизненно необходимое американское вооружение. Европейские партнеры и дальше покупают его в рамках инициативы PURL, поэтому опасения относительно остановки поставок беспочвенны.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на презентации своего ежегодного отчета за 2025 год.

Слухи о перенаправлении оружия

Во время пресс-конференции Марка Рютте попросили прокомментировать тревожные слухи, распространившиеся в западных СМИ. Журналисты предполагали, что из-за обострения конфликта Соединенные Штаты якобы могут отправить оружие на Ближний Восток, предназначенное для ВСУ, чтобы пополнить собственные запасы.

Однако генсек Альянса категорически заверил, что военная поддержка не прекращается. Он отметил, что техника и боеприпасы, в том числе ракеты-перехватчики, стабильно передаются украинским военным.

«Это критически важное для Украины оборудование из США, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину», — подчеркнул Рютте.

Важность программы PURL для ПВО

Генеральный секретарь также напомнил о колоссальном значении программы PURL, запущенной прошлым летом и позволяющей союзникам оплачивать американское оружие для нужд Вооруженных сил Украины. По его словам, именно благодаря этому механизму удается снабжать украинское небо надежной защитой.

С момента старта инициативы Украина получила в ее рамках около 75% всех ракет для батарей Patriot. Кроме того, программа покрыла 90% перехватчиков, используемых в других системах противовоздушной обороны. Рютте резюмировал, что это чрезвычайно важная программа, которая и дальше будет работать без изменений.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не оказывает негативного влияния на военную помощь для Украины.