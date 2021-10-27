Останки выбросила в помойку: американка расчленила тело мужа и присвоила $120 тыс. его пенсии

Останки выбросила в помойку: американка расчленила тело мужа и присвоила $120 тыс. его пенсии

В течение пяти лет женщина скрывала смерть своего мужа.

В американском штате Невада 69-летнюю жительницу Лас-Вегаса обвиняют в расчленении тела собственного мужа и присвоении более 120 тысяч долларов его пенсионных выплат.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в 2015 году Нэнси Шедлески расчленила тело умершего по неразглашенным причинам мужа и выбросила его останки в помойку. По словам подсудимой, умершему тогда было больше 70 лет.

Также читайте Засыпал труп кошачьим наполнителем: австриец более года прятал тело матери в подвале ради пенсии

На протяжении пяти лет мошенница скрывала смерть мужчины. За это время она незаконно получила 121 тысячу долларов его пенсии.

В издании отмечают, что размер выплаты достигал 24 тысяч долларов в год. В то же время, если бы обвиняемая заявила о потере кормильца, то получала бы по 14 тысяч долларов помощи.

В 2019 году сотрудники социального обеспечения получили анонимное сообщение об исчезновении мужа Шедлески. Женщина сначала уверяла, что разыскиваемый путешествует, однако недавно призналась, что он скончался в их доме в штате Пенсильвания.

Также читайте Посыпала солью и врала родным: в Одесской области женщина 5 месяцев жила с телом матери ради пенсии

"Шедлески подтвердила, что не было ни вызова скорой помощи, ни госпитализации, ни похорон, ни кремации", — говорится в материале. Известно, что американка переехала в Лас-Вегас в 2017 году.

Тем временем суд отпустил арестованную Шедлески под подписку о невыезде. Оглашение приговора запланировано на 5 ноября.

Напомним, что в Австрии мужчина больше года прятал мумифицированное тело своей матери в подвале, продолжая получать ее пенсионные выплаты.

Ранее на Буковине женщина полгода скрывала смерть матери, чтобы получать ее пенсию.

Жительница Одесской области почти 5 месяцев скрывала смерть матери ради пенсии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку