Останки женщины обнаружили в квартире через два года после того, как соседи жаловались на неприятный запах

Соседи рассказали, что сообщили о неприятном запахе владельцу жилищной ассоциации еще в октябре 2019 года.
В одной из квартир Лондона нашли останки 61-летней женщины после того, как соседи сообщали о неприятном запахе более двух лет.
Об этом сообщает Independent.
По словам местных, умершая задолжала тысячи фунтов за аренду, а ее почтовый ящик был переполнен.
Соседи рассказали, что сообщили о неприятном запахе владельцу жилищной ассоциации еще в октябре 2019 года. Жители еще больше обеспокоились, когда в 2020 году на ее дверях появилось сообщение о принудительном входе для плановой проверки газа.
"Мы неоднократно звонили в коммунальные службы. Приехала полиция, но они сказали, что многие выехали из Лондона во время пандемии, и она могла быть за границей", — говорят жители дома.
Одна женщина, проживавшая по соседству с умершей, сказала, что была вынуждена подкладывать полотенце под дверь, чтобы не чувствовать выходящий из квартиры неприятный запах.
Однако только на прошлой неделе сотрудники полиции наконец-то взломали дверь квартиры и обнаружили, что женщина скончалась.
Напомним, что британка проснулась после семи недель комы и узнала о рождении дочери.
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