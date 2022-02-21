Останки женщины обнаружили в квартире через два года после того, как соседи жаловались на неприятный запах

Останки женщины обнаружили в квартире через два года после того, как соседи жаловались на неприятный запах

Соседи рассказали, что сообщили о неприятном запахе владельцу жилищной ассоциации еще в октябре 2019 года.

В одной из квартир Лондона нашли останки 61-летней женщины после того, как соседи сообщали о неприятном запахе более двух лет.

Об этом сообщает Independent.

По словам местных, умершая задолжала тысячи фунтов за аренду, а ее почтовый ящик был переполнен.

Соседи рассказали, что сообщили о неприятном запахе владельцу жилищной ассоциации еще в октябре 2019 года. Жители еще больше обеспокоились, когда в 2020 году на ее дверях появилось сообщение о принудительном входе для плановой проверки газа.

"Мы неоднократно звонили в коммунальные службы. Приехала полиция, но они сказали, что многие выехали из Лондона во время пандемии, и она могла быть за границей", — говорят жители дома.

Одна женщина, проживавшая по соседству с умершей, сказала, что была вынуждена подкладывать полотенце под дверь, чтобы не чувствовать выходящий из квартиры неприятный запах.

Однако только на прошлой неделе сотрудники полиции наконец-то взломали дверь квартиры и обнаружили, что женщина скончалась.