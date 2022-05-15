"Остановил ли Путин войну?": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России

"Остановил ли Путин войну?": в Конгрессе США заявили о неэффективности санкций против России

В Конгрессе США считают, что санкции, введенные Америкой против России, не являются эффективными.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что из-за санкционных ограничений, вводимых ее страной, страдают также американцы.

Такое мнение высказала чиновник США, пишет The Washington Post.

"Остановил ли Владимир Путин свою войну в Украине из-за всех этих санкций? Нет, совсем нет. Это ничего не сделало. Значит, знаете что? Я заботлюсь о нашей стране, Соединенных Штатах Америки и наших людях", — сказала она.

По ее словам, в США есть люди, которые не могут обнаружить детскую смесь при таком дефиците, а Конгресс планирует отправить 40 миллиардов долларов Украине. " Детская смесь, детская смесь, люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците, а наш Конгресс собирается отправить 40 миллиардов долларов какой-либо другой стране", – добавила Грин.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против РФ и будет противиться этому столько, сколько сможет.

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