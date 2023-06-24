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Остановились в 200 км от Москвы: Пригожин рассказал, почему прекратил восстание в России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Остановились в 200 км от Москвы: Пригожин рассказал, почему прекратил восстание в России

Пригожин приказал "вагнеровцам" разворачиваться назад. / Фото: Associated Press

Пригожин подтвердил заявления Лукашенко.

Вожак террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил заявление Лукашенко о договоренностях о прекращении восстания. Он заявил, что ни один из боевиков якобы не пострадал.

Об этом террорист Пригожин заявил в своем официальном телеграмм-канале.

Причиной бунта террористической организации в России он назвал то, что мол ЧВК "Вагнер" должны были расформировать.

"Мы вышли 23 июня на "Марш справедливости". За сутки мы остановились в 200 километрах от Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться. А потому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь одной из сторон, мы возвращаем свои колонны и уходим назад", — сказал террорист Пригожин.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки.

Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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Дата публикации
Просмотры
16к
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