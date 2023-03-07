Остановилось с людьми в кабинках: смотровое колесо "Солнце Москвы", которое торжественно открыл Путин, сломалось (видео)

В столице России, в парке ВДНХ, вышло из строя смотровое колесо "Солнце Москвы". Аттракцион остановился с людьми в кабинках. Одному из отдыхающих стало плохо.

Об этом сообщает и дает фото Телеграмм-канал SHOT.

По сообщению источника, администрация парка эвакуирует людей из аттракциона, а на место инцидента выехали спасатели и "скорая".

Напомним, что этот аттракцион осенью 2022 торжественно открыл президент РФ Владимир Путин. Он вместе с мэром Москвы связался с ВДНХ для открытия колеса онлайн, из концертного зала. Там проходило празднование 875-летия Москвы.

Тогда пропагандистские росСМИ сообщали, что "Солнце Москвы" вмещает до 450 человек: аттракцион имеет 30 кабинок, в каждой из которых могут находиться до 15 человек. Один оборот колеса, по данным источника, длится около 19 минут.

Напомним, в конце февраля по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". БПЛА, в частности, долетели до нескольких областей РФ и даже до Санкт-Петербурга и Подмосковья.

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