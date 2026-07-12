Остановилось сердце: появились подробности смерти Линдси Грэмма

Линдси Грэм / © Associated Press

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11 июля скончался влиятельный сенатор-республиканец и близкий соратник Дональда Трампа Линдси Грэм.

NBC News со ссылкой на полученную запись полицейского сканера сообщает, что служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца в доме Грэма на в Капитолийском холме в субботу вечером.

Также известно, что парамедики несли человека на носилках из дома Грэма в машину скорой помощи.

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Ранее стало известно, что вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после короткой и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма благодарна всем за молитвы в это время и просит уважать ее право на конфиденциальность в этот чрезвычайно трудный период.

Политик скончался в возрасте 71 года.

Линдси Грэм был последовательным поклонником Украины в команде Трампа. Он высказывался в ее поддержку в войне с Россией даже во времена похолодания отношений между президентами Трампом и Зеленским после скандала в Белом доме в феврале 2025 года.

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