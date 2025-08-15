- Дата публикации
Остановился после удара дронов: НПЗ в Волгограде прекратил загрузку нефти
НПЗ в Волгограде стал третьим заводом в России, который остановился после удара беспилотников.
Нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКойл» в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после начавшейся две недели назад серии ударов украинских дронов и затронул как минимум семь НПЗ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что крупный Волгоградский НПЗ, обладающий проектной мощностью около 300 000 баррелей нефти в сутки, прекратил загрузку нефти после одного из последних ударов украинских беспилотников по российским энергетическим объектам.
Падение обломков от атаки беспилотника в четверг привело к разливу нефтепродуктов и пожару на объекте, входящем в 10 крупнейших в России, сообщает Bloomberg.
По данным региональной администрации, на тушение пожара понадобилось около 19 часов.
Напомним, в российском Волгограде пылал НПЗ после атаки дронов. По словам местных властей, возгорание и утечка нефтепродуктов на объекте произошли из-за падения обломков БпЛА после атаки.