Остановить нашествие нелегалов: к охране границы с Беларусью привлекают бойцов территориальной обороны Польши

Бойцов терробороны двух батальонов легкой пехоты уже вызвали на помощь в срочном порядке.

Для отрядов территориальной обороны Польши на приграничной с Беларусью территории объявили повышенный уровень боевой готовности из-за ожидаемых провокаций со штурмом границы тысячами нелегальных мигрантов.

Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь войск территориальной обороны Марек Пьетрак.

В опубликованном объявлении бойцов терробороны, проживающих в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми отправиться на сбор через 6-12 часов после сигнала, из воеводств в центре страны – в пределах суток.

"Мы повышаем готовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, сопровождающей тысячи людей к польской границе", — заявил Марек Пьетрак.

Фото: Twitter/płk Marek Pietrzak

В следующем объявлении спикер войск терробороны страны сообщил, что в связи с ситуацией на границе бойцов терробороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подлясской бригады "вызвали в свои подразделения в срочном режиме”.

Все граждане, относящиеся к отрядам территориальной обороны, просят проверить свою экипировку и предупредить о возможном отъезде работодателей и родных.

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Напомним, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что власти Беларуси пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе, которую штурмует колонна мигрантов, до смертельных случаев.

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