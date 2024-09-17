По мнению Трампа и Кеннеди младших, "военная лихорадка" в американском внешнеполитическом истеблишменте беспочвенна и Россия не представляет опасности для Европы.

Президент США Джо Байден и его вице-премьер Камала Харрис должны "прямо сейчас" отменить свою "безумную военную программу" и начать прямые переговоры с Москвой, чтобы предотвратить ядерную войну, которая уничтожит человеческую цивилизацию.

Об этом говорится в совместной статье Роберта Ф. Кеннеди-младшего, юриста по вопросам экологии и защитника общественного здоровья, и Дональда Трампа-младшего, исполнительного вице-президента Trump Organization, опубликованной The Hill во вторник, 17 сентября.

В прессе активно обсуждается информация, что Белый дом рассматривает возможность разрешить Украине использовать предоставленное НАТО высокоточное оружие большой дальности против целей в глубине России. Такое решение подвергнет мир большему риску ядерного пожара, чем когда-либо после Карибского кризиса.

"В то время, когда американские лидеры должны были бы сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из войны, которую никогда не следовало допускать, администрация Байдена-Харрис вместо этого проводит политику, которую Россия, по словам ее официальных лиц, будет интерпретировать как акт войны", – отмечают Трамп и Кеннеди.

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По мнению некоторых американских аналитиков, разрешение на удары по территории РФ не заставит Москву пойти на эскалацию конфликта, а ядерный шантаж Путина – это блеф, который нужно разоблачить. Такую позицию эксперты аргументируют тем, что Украина уже наносит удары западным оружием по территории, которую Россия считает своей, включая Крым и Курскую область, но реакция Москвы остается неизменной.

"Эти аналитики ошибочно принимают сдержанность за слабость. По сути, они отстаивают стратегию балансирования на грани. Каждая эскалация — от HIMARS до кассетных боеприпасов, от танков Abrams до F-16 и ATACMS — приближает мир к грани Армагеддона. Их логика, похоже, заключается в том, что если вы подстрекаете медведя пять раз, а он не реагирует, то можно безопасно подстрекать его еще сильнее в шестой раз. Но такая стратегия могла бы быть разумной, если бы у медведя не было зубов", – подчеркивают авторы статьи.

Младших Трампа и Кеннеди, похоже, всерьез пугает наличие у России ядерного оружия. И они призывают "ястребов в администрации Байдена" серьезно отнестись к возможности ядерной эскалации и угрозам кремлевского диктатора.

"Представьте себе, если бы Россия поставляла другой стране ракеты и помощь в обучении для нанесения ударов вглубь американской территории. США никогда бы этого не потерпели. Мы не должны ожидать, что Россия тоже будет это терпеть. Эта ядерная игра в "кто первый" зашла достаточно далеко. Между запуском американских ракет вглубь российской территории и обменом ядерными ударами остается всего полшага. Мы не можем подойти к краю пропасти еще ближе, чем сейчас", – заявили авторы мнений.

Трамп и Кеннеди считают, что в российско-украинской войне не затронуты никакие жизненно важные интересы США, поэтому "рисковать ядерным конфликтом ради неоконсервативной фантазии о глобальном "полномасштабном доминировании" — это безумие".

При этом авторы подчеркивают, что "военная лихорадка" в американском внешнеполитическом истеблишменте беспочвенна и Россия не собирается воевать со всей Европой. Свою уверенность Трамп и Кеннеди аргументируют тем, что, во-первых, у Кремля для этого недостаточно сил, а во-вторых, его главная цель – остановить расширение НАТО на восток.

"Давно пора деэскалировать этот конфликт. Это важнее любых политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого вида", – предупреждают авторы.

Они напомнили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поклялся положить конец войне в Украине.

"Но к тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно. Нам нужно прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и Байден отменили свою безумную военную программу и начали прямые переговоры с Москвой", – резюмировали Трамп-младший и Роберт Кеннеди.

Напомним, в правительстве Украины не допускают возможности сценария завершения войны, где фигурировало бы замораживание конфликта или территориальные уступки России.

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