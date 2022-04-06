"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну немедленно. Выведите свои войска из Украины": Шольц обратился к Путину

"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну немедленно. Выведите свои войска из Украины": Шольц обратился к Путину

Германия поражена зверствами русских военных в Буче.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине, передает RGA.

"Остановите эту разрушительную и саморазрушающую войну немедленно. Выведите свои войска из Украины", — заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия поражена зверствами российских военных в Буче.

"Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и пожилых людей", — заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, снова ложится на "распространяющих эту ложь", подчеркивает канцлер.

"Убийство гражданских лиц — это военное преступление. Для ясности: виновные и заказавшие их должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", — заявил Шольц.

Мэр города Буча Анатолий Федорук рассказал, что российские военные во время оккупации города расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей.