"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну немедленно. Выведите свои войска из Украины": Шольц обратился к Путину

Германия поражена зверствами русских военных в Буче.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине, передает RGA.
"Остановите эту разрушительную и саморазрушающую войну немедленно. Выведите свои войска из Украины", — заявил Шольц.
Он также добавил, что Германия поражена зверствами российских военных в Буче.
"Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и пожилых людей", — заявил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, снова ложится на "распространяющих эту ложь", подчеркивает канцлер.
"Убийство гражданских лиц — это военное преступление. Для ясности: виновные и заказавшие их должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", — заявил Шольц.
Мэр города Буча Анатолий Федорук рассказал, что российские военные во время оккупации города расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей.
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