"Остановите войну": что грозит редактору, которая с плакатом ворвалась в прямой эфир новостей на "Первом канале" России

"Остановите войну": что грозит редактору, которая с плакатом ворвалась в прямой эфир новостей на "Первом канале" России

Впервые в прямом эфире государственного российского телевидения прозвучали слова правды о войне, развязаной Кремлем в Украине.

В ходе трансляции выпуска новостей программы "Время" в прямом эфире "Первого канала" России за спиной ведущей появилась сотрудница телеканала с плакатом антивоенного содержания и обвинением пропагандистов во лжи. За короткое время она успела выкрикнуть несколько антивоенных лозунгов. В эфир срочно выпустили сюжет. Женщину, которая оказалась редактором "Первого канала" Мариной Овсянниковой, задержали и доставили в отделение полиции.

ТСН.ua рассказывает подробности этого поступка российской журналистки, почему она на него отважилась и что ей за это грозит.

Что произошло в прямом эфире

Впервые в прямом эфире государственного российского телевидения прозвучали слова правды о войне, развязаной Кремлем в Украине.

Во время пропагандистских новостей в программе "Время", когда ведущая зачитывала информацию к очередному сюжету о санкциях, за ее спиной появилась женщина с плакатом.

"Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут", — было написано на листе бумаги, который на несколько секунд стал первым правдивым СМИ для миллионов россиян.

В студии Первого канала в прямом эфире появилась женщина с антивоенным плакатом «Не верьте пропаганде. Здесь вам бредут». За спиной Екатерины Андреевой она успела крикнуть: "Остановите войну, нет войне". pic.twitter.com/Zcg58BmWzY Опубликовано в The Insider (@the_ins_ru) 14 марта 2022

Из-за спины ведущей новостей Екатерины Андреевой женщина выкрикнула буквально несколько слов с требованием остановить войну. Режиссеры эфира срочно запустили в эфир новостной сюжет.

Как она объяснила свой поступок

Как выяснилось, акцию протеста устроила сотрудница "Первого канала" России Марина Овсянникова. Накануне она записала обращение, объяснив мотивы своего поступка.

"То, что сейчас происходит в Украине – это преступление, и Россия – страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека, и этот человек – Владимир Путин", — сказала она.

Работница телеканала выразила сожаление по поводу того, что в последние годы работала на "Первом канале", занимаясь кремлевской пропагандой, и заявила, что ей сейчас очень стыдно за это.

"К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это". Редактор Марина Овсянникова, прорвавшаяся в прямой эфир с антивоенным плакатом, ранее записала видеообращение. pic.twitter.com/fahgGOjPaV Опубликовано в The Insider (@the_ins_ru) 14 марта 2022

“Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экранов телевизоров, стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы умолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали этот античеловеческий режим, и сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших отпрысков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересадить всех нас", — призвала она.

Что известно о Марине Овсянниковой

Из профиля редактора телеканала на Facebook известно, что она получила высшее образование в Кубанском государственном университете, а также училась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В своем обращении она отметила, что отец у нее — украинец, а мать россиянка, подчеркнув, что они "никогда не враждовали".

Во время записи обращения женщина надела сине-желтые бусы.

Известно, что у Марины двое детей.

Какое наказание ей угрожает

По обнародованной информации, Марину Овсянникову доставили в отделение полиции "Останкино". Вероятно, в отношении сотрудницы Первого канала будет составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о "дискредитации российских вооруженных сил".

Как сообщил правозащитник Павел Чиков, к Овсянниковой выехал адвокат Даниил Берман.

Фонд борьбы с коррупцией, организованный российским оппозиционером Олеексием Навальным, в Twitter сообщил, что организация готова заплатить штраф, который назначат сотруднице "Первого канала", которая вышла в эфир с антивоенным плакатом. "И любому другому сотруднику канала, который поступит так же", – добавили в ФБК.

Согласно недавно принятому в России закону, ей может грозить не только админответственность в виде крупного штрафа. Если ее действия следователи будут квалифицировать как уголовное правонарушение, за этот поступок Марину Овсянникову могут приговорить к заключению на срок до 15 лет.

Цензура в России

В агентстве ТАСС сообщили, что на телеканале проводят "проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира"

Доступ к записи эфира на сайте "Первого канала" закрыт. При попытке просмотра программы появляется надпись: "По требованию правообладателя запрещено просматривать онлайн после эфира".

Фото із соцмереж

В то же время даже либеральные российские издания, в частности "Новая газета", зарисовали надпись на плакате в руках смелой женщины.

Реакция в Украине

Между тем, в Украине уже появились первые мемы, которыми авторы комментируют поступок редактора и высмеивают беззубое поведение либеральных российских СМИ.

Фото із соцмереж

Напомним, ранее после воскресной проповеди в селе Карабаново Костромской области России полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина и составили на него протокол за антивоенную проповедь и размещение на сайте прихода соответствующего обращения к россиянам.