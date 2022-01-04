"Остановитесь": президент Казахстана призывает народ "не поддаваться на провокации"

"Остановитесь": президент Казахстана призывает народ "не поддаваться на провокации"

Тем временем, в крупнейшем городе страны Алматы на центральной площади начались масштабные столкновения протестующих с силовиками.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников протестов "не следовать призывам деструктивных лиц" и не поддаваться на провокации.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Вновь обращаюсь к вам (с просьбой — Ред.) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне", — заявил президент Казахстана.

Токаев считает, что "призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными". Президент предупредил, что за это "может последовать наказание".

"Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — подытожил он.

Тем временем, в крупнейшем городе страны Алматы на центральной площади собралось около 1000 человек. Митингующие громят полицейские машины. В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие якобы избили одного сотрудника полиции, пишет "Sputnik Казахстан".

В Сети появились видео столкновений в Алматы.

На записях видно, что против демонстрантов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Весь центр Алматы — в диму, но протестующие пока не расходятся.

Напомним, что в Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Детальнее - в материале ТСН.ua.

Также стало известно, что на фоне проведения массовых протестов в Казахстане отключили мобильный интернет.