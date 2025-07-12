Конгресс США / © Associated Press

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Союзники Дональда Трампа в Сенате США требуют расследовать действия министра обороны Пита Гегсета, якобы приостановившего оказание военной помощи союзникам, в том числе Украине, без согласования с президентом.

Об этом сообщает The Hill .

Как отмечают источники в Республиканской партии, сенаторы требуют тщательного расследования. Часть из них считает, что Гегсет мог действовать по своему усмотрению из-за недоразумений с Белым домом — мол, он не понимал намерений Трампа по дальнейшему использованию оружия.

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Другие же предполагают, что министр обороны и его подчиненные намеренно пытались обойти президента как верховного главнокомандующего, принимая решение самостоятельно. Именно поэтому в Сенате настаивают на выяснении обстоятельств.

Один из источников в комментарии The Hill заявил, что это "серьезная проблема, которую необходимо будет решить".

Один из помощников сенатора-республиканца назвал решение об остановке военной помощи Украине «явно неудачным по многим параметрам».

Другой источник выразил обеспокоенность, что приостановка помощи могла продолжаться дольше, чем официально заявлялось, и что таких случаев могло быть больше.

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"Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, а об Украине", - подчеркнул собеседник.

Кроме того, инцидент, по словам источников, нанес серьезный удар по репутации Трампа и США в целом. Один из сенаторских помощников подчеркнул, что президент точно не давал указания останавливать помощь Киеву.

Также источник отметил, что вряд ли Трамп рисковал бы вызвать волну критики в СМИ после саммита НАТО в Гааге, который должен стать политической победой для него.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует возобновить поставки оружия Украине путем продажи его сначала союзникам по НАТО .

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Мы ранее информировали, что в НАТО прокомментировали заявление Трампа о закупке оружия для Украины .