Россия нашла виновных.
Утром 1 января Киев остановил транзиту российского газа через территорию Украины. Агрессорку РФ такое решение возмутило. Что больше – Москва нашла виновных.
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
РФ считает, мол, ответственные "за прекращение поставок российского газа через Украину" – Соединенные Штаты Америки, сама Украина и европейский Союз.
По словам Захаровой, такие действия "ослабят экономический потенциал Европы", а также "отрицательно скажутся на уровне жизни европейцев". Зато о последствиях для агрессорки России представитель министерства не обмолвилась и словом.
Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности. Инфраструктура заранее подготовлена, что гарантирует надежное газоснабжение украинским потребителям без зависимости от транзита российского ресурса.
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