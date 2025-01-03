Утром 1 января Киев остановил транзиту российского газа через территорию Украины. Агрессорку РФ такое решение возмутило. Что больше – Москва нашла виновных.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

РФ считает, мол, ответственные "за прекращение поставок российского газа через Украину" – Соединенные Штаты Америки, сама Украина и европейский Союз.

По словам Захаровой, такие действия "ослабят экономический потенциал Европы", а также "отрицательно скажутся на уровне жизни европейцев". Зато о последствиях для агрессорки России представитель министерства не обмолвилась и словом.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности. Инфраструктура заранее подготовлена, что гарантирует надежное газоснабжение украинским потребителям без зависимости от транзита российского ресурса.

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