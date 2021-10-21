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Остановлено движение поездов, поваленные деревья, травмированы люди: в Нидерландах шторм наделал беды

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© NOS

В результате шторма в Барендрехте ранены по меньшей мере четыре человека.

В Нидерландах непогода наделала беды. Мощный ветер повалил деревья, разрушил крыши домов. Из-за непогоды также изуродованные машины и велосипеды.

Об этом сообщают местные издания.

В некоторых городах за сильного ливня и шквального ветра остановилось движение поездов. Сообщают, не ходили поезда между городами Утрехтом, Амерсфорте и Роттердамом. Пассажиров просили воспользоваться другим транспортом.

Из-за поваленных ветви в Гааге не ходят трамваи.

Как сообщает издание NOS, в результате шторма в Барендрехте ранены по меньшей мере четыре человека. В провинциях Дренте, Оверэйсел, Гелдерланд, Утрехт, Северный Брабант и Лимбург власти ввели "желтый" уровень опасности.

Как писали ранее, в Днепре в результате непогоды поваленные деревья и раздавлены автомобили. С последствиями непогоды борются спасатели и городские коммунальные службы.

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